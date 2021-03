A Milano torna l’arma devastante?

Dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso, domani il Napoli tornerà ad allenarsi in vista della trasferta di San Siro contro il Milan. Il Napoli per quel di Milano potrebbe ritrovare Hirving Lozano, dopo l'infortunio al bicipite femorale destro. Il messicano potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo domani o nei prossimi giorni.

Pure se non dall’inizio, a Milano Gattuso può riavere il miglior giocatore azzurro per continuità di rendimento della stagione e tra i migliori di tutta la Serie A. In quest'annata El Chucky ha già realizzato 13 reti totali, miglior bomber azzurro a pari merito con Insigne, e 3 assist. Inoltre l'attaccante è stato devastante sulla fascia, grazie alla sua velocità e agli uno contro uno. L'urlo di Gattuso ad ogni partita: "Puntalo Chuchky' è diventato un must della stagione azzurra.

Contro il Milan, nel caso di pieno recupero, si valuterà se schierarlo dall'inizio o a partita in corso. Sulla fascua destra il Napoli può fare affidamento sul sempre positivo Politano, ma l'arma in freccia in più nella feretra di Gattuso è pronta ad essere scoccata di nuovo.