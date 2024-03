Accostato al Napoli per sostituire Osimhen, David sta sorprendendo col Lille in Ligue 1

Accostato al Napoli per sostituire Osimhen, l'attaccante del Lille David sta sorprendendo tutti in Ligue 1: ecco tutti i suoi numeri

Jonathan David, attaccante del Lille, è da tempo un pallino della dirigenza del Napoli e il suo nome sta tornando attuale dopo l'annuncio dell'addio di Victor Osimhen. Classe 2000 di nazionalità canadese, in questa stagione ha messo a referto già 17 gol e 3 assist in 33 presenze. Non è nuovo a questi numeri da gioiello: in carriera è sempre andato in doppia cifra, la sua annata migliore è stata la 2022/23 quando ha impressionato tutti segnando 26 reti in 40 partite giocate.

Il fiuto del gol è certamente il suo marchio di fabbrica, ma un altro aspetto da non sottovalutare è la tenuta fisica. Se le frequenti assenze sono state probabilmente l'unico difetto di Osimhen in azzurro, il suo tallone d'Achille, con David parliamo di un calciatore da sole 3 partite saltate in carriera per infortunio. Ironia della sorte il sostituto di Victor arriverebbe dallo stesso club dal quale i partenopei hanno prelevato il bomber nigeriano che ha poi portato allo Scudetto, e occhio perché ha il contratto in scadenza nel 2025.

I suoi numeri da quando milita tra i professionisti.

2023/24 (in corso): Lille, 33 presenze, 17 gol e 3 assist

2022/23: Lille, 40 presenze, 26 gol e 4 assist

2021/22: Lille, 48 presenze, 19 gol e 0 assist

2020/21: Lille, 48 presenze, 13 gol e 4 assist

2019/2020: Gent, 40 presenze, 23 gol e 10 assist

2018/19: Gent, 43 presenze, 14 gol e 6 assist