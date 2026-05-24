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Addio Conte, Il Mattino: "Comincia il futuro: ADL è la garanzia"

Addio Conte, Il Mattino: "Comincia il futuro: ADL è la garanzia"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"Comincia il futuro: DeLa è la garanzia", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del cambio allenatore sulla panchina del Napoli. Il sommario: "Oggi l'Udinese, Conte saluta il Maradona". Di seguito la prima pagina integrale.