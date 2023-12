ADL si ‘consola’ con i dolci: incontro con Ciro Poppella e maglia regalo

GIOVANILI PRIMAVERA, NAPOLI KO: IL PERUGIA CALA IL POKER AGLI AZZURRINI Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Perugia per 4-2 al Centro Sportivo "Paolo Rossi" nella 12esima giornata del campionato Primavera 2. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Perugia per 4-2 al Centro Sportivo "Paolo Rossi" nella 12esima giornata del campionato Primavera 2. LE ALTRE DI A SERIE A, LE DESIGNAZIONI ARBITRALI: JUVE AFFIDATA A MARIANI, IL MILAN A DOVERI L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A. La sfida Champions tra Bologna e Atalanta è stata invece affidata a Rapuano. Di seguito tutte le designazioni arbitrali della diciassettesima giornata di Serie A. Empoli –... L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A. La sfida Champions tra Bologna e Atalanta è stata invece affidata a Rapuano. Di seguito tutte le designazioni arbitrali della diciassettesima giornata di Serie A. Empoli –...