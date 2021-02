Ag. Bale fa discutere: "Cosa è successo? Ha abbastanza soldi e ha vinto più di tutti all'estero"

Intervistato da Onda Cero il procuratore Jonathan Barnett ha parlato del futuro di Gareth Bale attualmente in prestito al Tottenham, ma di proprietà del Real Madrid. Il giocatore gallese infatti non sembra aver convinto né José Mourinho né gli Spurs che non dovrebbero così far valere l’opzione per il riscatto del classe ‘89 a fine stagione. “Quando mi dicono cosa è successo a Bale. - spiega Barnett – Dico che ha vinto più titolo all’estero di qualsiasi altro giocatore nella storia del calcio britannico. Ha guadagnato molto bene e ha soldi per il resto della sua vita”.