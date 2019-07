Ag. Hysaj: "Vogliamo andare via, lavoriamo per soluzioni italiane ed estere! Deve tornare ai suoi livelli..."

Il futuro di Elseid Hysaj sarà lontano da Napoli. Il suo agente Mario Giuffredi, come dichiarato già diverso tempo fa, l'ha confermato oggi a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non posso mettere in competizione due miei assistiti (l'altro è Di Lorenzo, ndr) nello stesso ruolo. L'intenzione mia e del club era quella di andare via, Elsi ha bisogno di aria nuova, di fare esperienze e tornare ai suoi livelli. Lavoriamo per il trasferimento, poi è chiaro che le cose possono cambiare. Stiamo vedendo sia all'estero che in Italia, non ci precludiamo niente, l'importante è che si tratti di una società seria. Ha fatto tre anni di alto livello e al primo anno con Ancelotti un po' meno bene, ma tutti hanno dimenticato quanto fatto prima".