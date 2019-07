Ag. Malcuit: "Pépé? Ha chiesto a Kevin dell'ambiente e dello staff. C'è un'asta sul giocatore..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'agente Bruno Satin, procuratore di Malcuit, grande amico di Pépé: "Pépé al Napoli? Dall'inizio non ho pensato ad un approdo al Napoli. Andare a Dimaro per ascoltare è diverso da firmare. Al Lille fa comodo tutto questo perché c'è un'asta per il giocatore e per lui stesso. E' amico di Kevin, si sentono sempre, gli ha chiesto dell'ambiente e dello staff, un po' di tutto. Malcuit? L'obiettivo è essere titolare, giocare le gare più importanti ed avere la possibilità di andare in nazionale. Scudetto? Si parla sempre di rinforzi, ma il primo passo è tenere tutti, e questo il Napoli lo sta facendo, poi si possono inserire delle pedine e credo che alla fine arriverà qualcuno per Ancelotti".