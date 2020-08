Ajax, paura per Blind: il pacemaker non funziona e crolla a terra

Momenti di paura ieri per Daley Blind. Il difensore dell'Ajax dallo scorso febbraio ha ripreso il calcio giocato dopo un problema cardiaco che ha portato all'installazione di defibrillatore cardioverter sottocutaneo che invia impulsi elettrici per regolare i ritmi anomali del cuore. Come si legge su L'Equipe, mentre il giocatore stava disputando un'amichevole con l'Hertha Berlino il suo pacemaker ha avuto un breve malfunzionamento e l'olandese è crollato a terra. "Non ha sintomi. Il suo pacemaker si è spento per un po' - ha detto l'allenatore Erik Ten Hag - ma subito dopo stava andando molto bene. Farà dei test e poi prenderemo le decisioni".