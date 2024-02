Al cinema 'A Muzzarell', film d'esordio del fotografo napoletano Santangelo

Debutta nelle sale il 15 febbraio il film che segna l'esordio alla regia di un film di finzione del celebre fotografo napoletano Diego Santangelo

Debutta nelle sale il 15 febbraio il film che segna l'esordio alla regia di un film di finzione del celebre fotografo napoletano Diego Santangelo: un road movie fiabesco e lisergico al tempo stesso. Ecco quello che dovete sapere su 'A Muzzarell'.

Cosa c’entra la storia di un ragazzino napoletano che finisce nei giri sbagliati, e a fare lo spacciatore per i boss della camorra, con quella di un ragazzino napoletano che in sella a un Booster, e assieme alla ragazzina di cui è innamorato, si mette in cammino da Castel Volturno a Bagnoli con un carico di mozzarelle di bufala per esaudire l’ultimo desiderio di una nonna che sta morendo?

In apparenza nulla, ma in realtà - se la realtà è quella di ‘A Muzzarell’ - tutto.

‘A Muzzarell’ è il primo film di finzione scritto e diretto da Diego Santangelo, già regista di spot televisivi e documentari, e noto fotografo di moda e celebrità (lavora assiduamente con il Napoli Calcio), ed è un film realmente e totalmente indipendente, e che questa sua indipendenza economico-finanziaria l’ha messa al servizio di una storia coraggiosa, nella quale la durezza della realtà della Campania contemporanea e la possibilità di un sogno che è anche redenzione, e non solo evasione, riescono a trovare una sintesi inedita.

Il ragazzino di cui parlavamo prima, infatti, si chiama Daniele, e quel viaggio in motorino - un viaggio che per lui sarà iniziatico, sarà costellato di incontri con spacciatori, prostitute e figure gentili. Un viaggio nel corso del quale Daniele dovrà fare i conti con il Bene e il Male del mondo, e decidere cosa fare del suo futuro.

Diego Santangelo ha scritto il film assieme alla figlia Naomi Sally Santangelo, quest’ultima anche produttrice con Beniamino Manferlotti per conto della neonata società di produzione Santangelo Media Studios, per la quale è executive producer Marica Di Matteo. Nella storia il regista ha voluto riprendere e adattare alla complessità drammatica della realtà contemporanea - e uno sguardo che in qualche modo sembra richiamare quello di affermati cineasti come Matteo Garrone e Edoardo De Angelis - un archetipo fiabesco come quello di Cappuccetto Rosso.

Per le riprese, avvenute nell’arco di soli quattordici giorni, ha adottato un approccio arrembante, quasi in stile guerrilla movie, per andare incontro alle esigenze di un budget orgogliosamente ridottissimo e per conferire al racconto l’energia terrigna di cui aveva bisogno.