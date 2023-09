Albania-Polonia, le formazioni ufficiali: Zielinski confermatissimo da titolare

La Polonia, dopo la vittoria sulle isole Far Oer per 2-0, va a caccia in Albania di altri tre punti per risalire la classifica nel gruppo E.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Piotr Zielinski confermato dal primo minuto. La Polonia, dopo la vittoria sulle isole Far Oer per 2-0, va a caccia in Albania di altri tre punti per risalire la classifica nel gruppo E. Per l'azzurro Piotr Zieinski, in campo tutti i 90 minuti giovedì, scenderà in campo nuovamente dall'inizio potendo così anche migliorare la propria condizione in vista del ritorno a Napoli. Albania (4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asani, Ramadani, Asllani; Bajrami, Cikalleshi, Uzuni. All. Sylvinho Polonia (4-4-2): Szczesny; Kaminski, Bednarek, Kedziora, Cash; Kiwior, Zielinski, Szymanski, Kriychowiak; Lewadowski, Bereszynski. All. Fernando Santos 🆕 SKŁAD

Tak rozpoczniemy dzisiejszy mecz z Albanią! ⤵️

___________#ALBPOL 🇦🇱🇵🇱 pic.twitter.com/3HwVgAS1H1 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 10, 2023