Alle 13.30 Ancelotti presenta la sfida al Salisburgo, accanto a lui Manolas: seguila su TN!

Giornata di vigilia in casa Napoli, che domani affronterà il Salisburgo in una gara decisiva per il passaggio del turno in Champions League. Alle ore 13.30 potrete seguire la conferenza stampa del tecnico Carlo Ancelotti su Tuttonapoli.net con la diretta testuale. Accanto al mister ci sarà Kostas Manolas a rispondere alle domande dei cronisti.