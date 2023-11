Alluvione in Toscana, Fiorentina-Juventus si gioca? Oggi la decisione del Prefetto

Ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva spiegato come la situazione fosse in fase di monitoraggio, ma per oggi è attesa la decisione definitiva

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom Se Fiorentina-Juventus si giocherà regolarmente domani sera lo sapremo soltanto oggi. Lo racconta Tuttosport, che spiega come dopo la violenta alluvione che ha colpito la Toscana, soprattutto nella zona di Prato causando ingenti danni e la scomparsa di sette persone, più due dispersi, la partita sia a rischio rinvio, come anche chiesto a gran voce dai tifosi della Fiorentina. Ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva spiegato come la situazione fosse in fase di monitoraggio, ma per oggi è attesa la decisione definitiva da parte del Prefetto. La Juventus dovrebbe arrivare nel capoluogo toscano nel pomeriggio attraverso un volo diretto da Torino, ma nelle prossime ore si capirà se il viaggio sarà realmente necessario o se la partita sarà rinviata a data da destinarsi.