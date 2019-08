Alvino su Pèpè: "C'era l'accordo col Lille, ma Napoli non ha voluto infrangere i propri principi"

'Mai fare di tutta un'erba un fascio, e mai lasciarsi abbindolare dalle chiacchiere, il mercato è complicato, bisogna saper selezionare le notizie'. Così Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: "Non sono i napoletani che rubano i sediolini in uno stadio quelli a cui bisogna prendere come riferimento. Non si può darla vinta a questo segmento di società che pensa di fare e disfare a suo piacimento.

Pepè? Il Napoli ha una sua linea comportamentale e un tetto definito e non delega a questi principi. Non penso sia stato usato in questa trattativa, aveva già l'accordo con la società, semplicemente penso non sia venuto meno alle proprie convinzioni e deve esserci stato un dietrofront da parte dell'entourage del giocatore. Chiaro che ogni società ha una propria strategia, morto un papa se ne fa un altro".