App immuni, prof. Richeldi: "Sarà efficace solo se utilizzata dal 70-80% della popolazione"

Quest'oggi, insieme al Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, era presente in conferenza stampa per il consueto bollettino il Professor Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico-scientifico istituito dal Governo per fronteggiare l'epidemia di COVID-19. Richeldi s'è soffermato sull'APP immuni, uno strumento messo a punto dal Governo per il controllo del contagio: "Dalla condivisione di questa misura si verificherà la grande responsabilità degli italiani, mi aspetto che ci sarà una grandissima condivisione di questo provvedimento. L'App sarà su base volontaria, ma se non sarà utilizzata da larga parte della popolazione non potrà esplicare i propri effetti positivi. Che percentuale? Gli epidemiologi dicono il 70-80% della popolazione, più sono le persone che utilizzano questo strumento e più efficace sarà".