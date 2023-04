Arrivano le prime promosse dall'Eccellenza alla Serie D: fa festa anche l'ex Taglialatela

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

In attesa dei playoff nazionali, che decreteranno ulteriori promozioni, nel weekend pasquale l'Eccellenza ha regalato le prime promozioni in Serie D. Nel campionato d'Abruzzo, torna nella quarta serie dei campionati italiani L'Aquila (in Serie C fino alla stagione 2015-2016 e poi costretta a ripartire dalla Promozione), mentre in Campania un'altra ex Serie C ritorna intanto in D: si tratta dell'Ischia, guidata dall'ex Napoli Pino Taglialatela. E sempre dalla Campania, Girone B, sale il San Marzano.