Assurdo a Salerno: un tifoso colpisce con un pugno il portiere Micai

Alessandro Micai è stato aggredito ieri al termine dell’allenamento che si è svolto all’Arechi. Il portiere è stato colpito al volto da un pugno sferrato da un tifoso che ha atteso il calciatore. Dapprima, come riporta Salernitananews.it sono volate parole grosse, presto si è passati ai fatti. Uno di loro ha colpito prima l’autovettura, poi lo stesso Micai con un pugno al volto che gli ha provocato la rottura degli occhiali da sole che il giocatore indossava. Micai è rimasto profondamente segnato dall’accaduto, sulle prime pare abbia valutato addirittura decisioni drastiche. Lo staff tecnico ha provato a rincuorarlo, ma è evidente che lo stato d’animo dell’ex Bari – ove mai dovesse scendere in campo contro il Venezia – non sarebbe dei più positivi. Tutt’altro che da escludere la possibilità che il giocatore valuti un prematuro divorzio in estate, malgrado sia legato alla Salernitana da altri quattro anni di contratto a cifre molto importanti.

Il giocatore sta valutando se adire le vie legali, come confermato dall’agente Graziano Battistini sulle colonne del quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola: “Credo che sia un’occasione importante per tutta Salerno di prendere coscienza di un atto vigliacco da parte di pochissimi imbecilli che infangano una tifoseria leale come quella granata – ha detto Battistini - E’ una cosa vergognosa che non deve passare sottaciuta, a tarallucci e vino. Nessuno ha diritto di muovere le mani addosso ai calciatori, non esiste al mondo. Va bene dire ‘sei scarso’ ma che nessuno si permetta di alzare un dito su ragazzi che fanno il loro mestiere e che non rubano niente a nessuno. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Spero che la Salernitana prenda una posizione. Micai ha preso un pugno in faccia che gli ha rotto anche gli occhiali. Spero che il responsabile – uno, due o cinque – paghi e non la passi liscia. Micai sta attendendo posizione da parte della società prima di sporgere denuncia”.

Dopo l’episodio i calciatori hanno lasciato lo stadio scortati da alcuni steward fino alle rispettive autovetture. Micai ha successivamente fatto ritorno allo stadio per confrontarsi con i dirigenti Bianchi ed Avallone, presenti sul posto. Telefonicamente, ha sentito in seguito anche il ds Fabiani che, sempre al Mattino, ha telegraficamente aggiunto: “Abbiamo individuato il responsabile e lo denunceremo”.