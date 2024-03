Atalanta bestia nera: la Dea sempre padrona al Maradona negli ultimi anni

Negli ultimi 8 incroci al Maradona, gli azzurri hanno vinto solo due partite, poi due pareggi e ben quattro sconfitte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La pesante sconfitta interna di oggi per 3-0 contro l'Atalanta, conferma il trend casalingo fortemente negativo del Napoli contro i bergamaschi. Negli ultimi 8 incroci al Maradona, gli azzurri hanno vinto solo due partite, poi due pareggi e ben quattro sconfitte. Rendimento inverso invece in trasferta: nelle precedenti otto gare al Gewiss Stadium, i partenopei ne sono usciti con i tre punti in ben cinque occasioni, poi tre sconfitte e nessun pari.