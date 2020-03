Aumentano i contagi in Campania: gli ospedali rischiano il collasso entro domenica

In Campania continua a peggiorare la situazione relativa alla diffusione del Corinavirus: anche ieri il numero dei contagi è aumentato, portando cosi al totale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva a 181. Se i numeri dovessero continuare ad aumentare - riporta il Mattino - gli ospedali campani rischiano il collasso entro domenica.



Molto inciderà la crescita della curva del contagio: il numero dei positivi è salito per un totale di 1194, dovesse continuare ad aumentare allora bisognerà ricorrere al piano B, ovvero le strutture private.