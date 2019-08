Auriemma: "Icardi meglio di James e Lozano! Milik? O rinnova o va ceduto subito..."

Il giornalista esperto di Napoli di "Tuttosport", Raffaele Auriemma, è intervenuto in diretta a Sportiva per parlare del momento degli azzurri: "Lo dice la storia: i maggiori risultati dei club sono stati ottenuti quando è stato mantenuto un assetto stabile e sono state inserite stabilmente delle pedine. Dire che il Napoli è la squadra più pronta non è una falsità, mentre non si può dire che sia la squadra più forte. Un'altra storia rispetto alle amichevoli sarà pesare questo Napoli all'interno del campionato. La società, però, dovrà riflettere che non corrisponde una quantità di gol adeguata al numero di occasioni create. Milik ha sbagliato troppi gol quindi se il Napoli dovesse riuscire a prendere un attaccante da affiancare a Milik e che sappia segnare nelle partite più difficili, sarebbe alla pari della Juve".

ICARDI - "Da tempi non sospetti sto dicendo che il Napoli piuttosto che James Rodriguez dovrebbe prendere un giocatore come Icardi o come Lukaku. Poi, nessuno sputa sopra l'arrivo di Rodriguez o di Lozano, ma non credo si vada a colmare una carenza".

ATTENDISMO - "Non c'è fretta e il tempo gioca decisamente a vantaggio del Napoli e di De Laurentiis, che comunque ha una disponibilità economica e non ha debiti con nessuno né vincoli da parte della Uefa. Il Napoli è una società limpida, cristallina e pulita, può spendere senza remore, e quindi può permettersi di aspettare come andrà a finire la storia tra Icardi e l'Inter".

RINNOVO MILIK - "Ha ancora 2 anni di contratto, quindi se al termine della stagione non avrà rinnovato il contratto il Napoli dovrà venderlo. Se non addirittura quest'anno. Oggi questa storia va chiarita: o rinnova, e non mi pare una circostanza così prossima, altrimenti dovrà essere ceduto al miglior offerente".