Avvio choc dell'Italia, poi Kean la rimette a posto: 1-1 con Israele al 45'TuttoNapoli.net
Ieri alle 21:35Brevi
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-1 il primo tempo tra Israele e Italia, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri approcciano malissimo la gara andando in svantaggio per l'autogol di Locatelli, dopo aver concesso già diverse occasioni agli avversari. Poi però gli uomini di Gattuso provano a ritirarsi su e ci riescono grazie a Moise Kean, che al 40esimo con un gran tiro dal limite sigla la rete del pareggio.