Barcellona in crisi, in vendita ciuffi d'erba e reti del Camp Nou: prezzi fino a 420 euro

TuttoNapoli.net

© foto di José Maria Diaz Acosta

Il Barcellona sta ristrutturando il Camp Nou e ne approfitta per vendere pezzi del vecchio impianto come souvenir: sul sito blaugrana ci sono gadget con ciuffi d'erba del campo, con prezzi tra 50, 80 e 420 euro, ma anche una parte delle reti delle porte, messe in vendita a 80 euro. Un business molto originale che gioca sulla passione dei tifosi e che magari potrà dare una mano anche alle casse del club, in grande difficoltà.