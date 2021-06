Bari, De Laurentiis jr sceglie il nuovo ds: ci sono due ipotesi

Il Bari sembra aver impresso un'accelerazione per definire il direttore sportivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club pugliese starebbe attendendo una risposta da Simone Giacchetta, artefice del capolavoro AlbinoLeffe che nel pomeriggio ha staccato il pass per le semifinali dei play off di Serie C. Se questi dovesse prendere tempo il club sarebbe però pronto a virare su Ciro Polito, in uscita da Ascoli nonostante il riavvicinamento delle ultime ore. Sullo sfondo infine resta Stefano Trinchera, ex Cosenza. Il nodo sarà comunque sciolto in tempi brevi. Lo scrive TMW.