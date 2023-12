Benevento in crisi: ultimo successo a novembre, scelto il nuovo allenatore

L’ultimo successo dei giallorossi risale allo scorso 27 novembre contro il Monterosi Tuscia.

Dopo l’esonero nelle scorse ore di Matteo Andreoletti, il Benevento è vicinissimo alla scelta del suo nuovo allenatore. Dopo il brutto ko contro il Catania e più in generale un momento non propriamente positivo, il club campano sta per sciogliere le riserve ed è pronto a richiamare mister Gaetano Auteri.

Per il tecnico classe ’61 si tratta di un ritorno sulla panchina del club campano dove era già stato nel 2015-2016, quando lo portò per la prima volta nella storia in Serie B. Ora la nuova avventura, con la fumata bianca che è arrivata nelle scorse ore. Il Benevento si trova attualmente al settimo posto in classifica nel Girone C di serie C, col ko contro il Catania che è il quarto risultato consecutivo senza successo per i sanniti. L’ultimo successo dei giallorossi risale allo scorso 27 novembre contro il Monterosi Tuscia.