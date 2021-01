Bologna-Hellas, le formazioni ufficiali: torna Skorupski. Out Palacio e Tameze

GIOVANILI PRIMAVERA 2, OGGI SI RIPARTE: I CONVOCATI AZZURRI PER IL FROSINONE Il Napoli Primavera affronterà oggi il Frosinone in trasferta per la quinta giornata di campionato Primavera 2. Il Napoli Primavera affronterà oggi il Frosinone in trasferta per la quinta giornata di campionato Primavera 2.