Bologna-Salernitana, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Motta

Calcio d’inizio alle 12.30

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna se la gioca con Odgaard dal 1', con Zirkzee - recuperato ma non al 100% - che si accomoda inizialmente in panchina. Questa la nota più interessante in merito alle formazioni ufficiali di Bologna-Salernitana, lunch match delle 12.30.

Ecco le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumí, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Pellegrino; Tchaouna, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva; Simy. All. Colantuono