Brighton, il CEO Barber blinda De Zerbi: "Vorremmo restasse a lungo con noi"

Paul Barber blinda Roberto De Zerbi. L'amministratore delegato del Brighton ha parlato ai microfoni di BBC Radio del tecnico italiano. L'ex Sassuolo è finito nel mirino in queste ore di grandi club come Barcellona e Bayern Monaco ma l'intenzione dei Seagulls è quella di puntare ancora sul loro manager: "Vogliamo che Roberto rimanga il più a lungo possibile perché sta facendo un ottimo lavoro. Non ci vuole una scienza per capire che quando qualcuno fa bene il suo lavoro, vieni seguito dagli altri.