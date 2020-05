Bundesliga, l'appello del ds Eintracht ai tifosi: "Non venite allo stadio!"

La Bundesliga è pronta a ripartire. Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte Fredi Bobic, attraverso ESPN, ha lanciato un appello ai propri sostenitori affinchè non si presentino allo stadio: "Abbiamo parlato molto con i nostri tifosi e abbiamo detto loro: 'Ascoltate ragazzi, non presentatevi allo stadio. Se venite, perderemo la partita perché le regole sono molto rigide'. Sono intelligenti. Hanno seguito le regole nelle ultime settimane e hanno fatto molto per la comunità, in particolare per gli anziani".