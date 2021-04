Buona Pasqua da Tutto Napoli!

In occasione della Santa Pasqua, la redazione di Tuttonapoli.net porge i più sinceri auguri a tutti i lettori. Anche in questi giorni di festa vi offriremo il solito notiziario per accompagnarvi alla sfida alla Juventus e vi ricordiamo, tramite il link di seguito o cercando "Tuttonapoli" su Market Android o App Store (clicca qui), che è possibile seguirci anche con la nostra l'App gratuita, la più scaricata sull'informazione sportiva partenopea, da alcuni giorni completa anche di notifiche push per non perdervi le nostre ultim'ora senza neanche aprire l'app.

Auguri di Buona Pasqua dalla redazione di Tuttonapoli: