Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: c'è il big match City-Arsenal e Klopp vs De Zerbi

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 31 marzo 2024.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 31 marzo 2024. Per il giorno di Pasqua si ferma la Serie A, ma non gli altri campionati. Apre l'Eredivisie alle 12:15 e chiude l'MLS alle ore 21:30. Ci sono snche Ligue 1, Liga, Bundesliga e soprattutto la Premier League con due big match: lo scontro al vertice Manchester City-Arsenal (ore 17:30) e la sfida tra due grandi allenatori come Klopp e De Zerbi in Liverpool-Brighton (ore 15:00)

12.15 Zwolle-Ajax (Eredivisie) - MOLA

13.00 Lorient-Brest (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

14.00 Celta-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

14.30 Feyenoord-Utrecht (Eredivisie) - MOLA

15.00 Liverpool-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

15.30 Augsburg-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO

15.45 Bayern-Eintracht Francoforte (Coppa di Germania femminile) - DAZN

16.15 Girona-Betis (Liga) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

17.30 Manchester City-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

17.30 Stoccarda-Heidenheim (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO

18.00 Levante-Barcellona (Liga femminile) - DAZN

18.30 Alaves-Real Sociedad (Liga) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

19.30 Bochum-Darmstadt (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

20.45 Marsiglia-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Real Madrid-Athletic (Liga) - DAZN

21.30 Atlanta United-Chicago Fire (MLS) - APPLE TV