Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: abbuffata che parte col Chelsea e finisce all'Inter

Tanto calcio sul piccolo schermo in questo sabato 13 gennaio 2023. Ce n'è per tutti i gusti: dalla 20^ giornata di Serie A fino al prosieguo dei weekend di Serie B e Serie C. E poi la Premier League, la Liga, la Bundes e per chi vuole persino il campionato portoghese. Chi ama il calcio femminile può seguire anche in chiaro il big match tra Juve e Milan.

12.30 Napoli-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

13.30 Chelsea-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO

14.00 Zona Serie B - DAZN

14.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

14.00 Cittadella-Palermo (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

14.00 Bari-Ternana (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

14.00 Como-Spezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

14.00 Sudtirol-Feralpisalò (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

14.00 Modena-Brescia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

14.00 Las Palmas-Villarreal (Liga) - DAZN

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Napoli-Salernitana (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Genoa-Torino (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

15.30 Augsburg-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.15 Pisa-Reggiana (Serie B) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Maiorca-Celta (Liga) - DAZN

16.15 Pro Vercelli-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

16.15 Pontedera-Fermana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

16.15 Potenza-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.15 Juventus-Milan (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

18.00 Verona-Empoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00 Roma-Pomigliano (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Newcastle-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO

18.30 Darmstadt-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

18.30 Athletic-Real Sociedad (Liga) - DAZN

18.30 Atalanta U23-Trento (Serie C) - SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

18.30 Triestina-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Turris-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Pro Patria-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Fiorenzuola-Pro Sesto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

19.00 Chaves-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

20.45 Monza-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Avellino-Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

20.45 Catania-Brindisi (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Monterosi-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.45 Virtus Francavilla-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

21.00 Betis-Granada (Liga) - DAZN

21.00 Rennes-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA