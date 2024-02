Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: abbuffata europea, 3 gare di A ed il Barça

Alle 15.00 Udinese-Monza e Empoli-Genoa, alle 18.00 invece sarà possibile assistere a Frosinone-Milan. Stasera alle 20.45 la sfida fra Bologna e Sassuolo

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Dopo l'anticipo di ieri, proseguono le gare del 23° turno di Serie B. Alle 15.00 Udinese-Monza e Empoli-Genoa, alle 18.00 invece sarà possibile assistere a Frosinone-Milan. Stasera alle 20.45 la sfida fra Bologna e Sassuolo. In Coppa d'Asia si giocano i quarti di finale: alle 12.30 Iran-Giappone, alle 16.30 Qatar-Uzbekistan. Quarti di finale anche in Coppa d'Africa: Mali-Costa d'Avorio alle 18.00, Capo Verde-Sudafrica alle 21.00.

12.30 Iran-Giappone (Quarti di finale Coppa d'asia) - ONEFOOTBALL

12.30 Sassuolo-Napoli (Serie A femminile) - DAZN, ZONA DAZN

13.30 Everton-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e SKY SPORT 4K

14.00 Parma-Venezia (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Spezia-Catanzaro (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Brescia-Cittadella (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Reggiana-Feralpisalò (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Cosenza-Pisa (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Valencia-Almeria (Liga) - DAZN

15.00 Udinese-Monza (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

15.00 Empoli-Genoa (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

15.00 Milan-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Bayern-Borussia M. (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

15.30 Darmstadt-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT

16.00 Brighton-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT

16.15 Lecco-Cremonese (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Sampdoria-Modena (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Ternana-Como (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Granada-Las Palmas (Liga) - DAZN

16.15 Sorrento-Crotone (Serie C) - SKY SPORT

16.15 Juventus Next Gen-Ancona (Serie C) - SKY SPORT

16.15 Messina-Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT

16.30 Atletico Madrid-Levante (Liga femminile) - DAZN

16.30 Qatar-Uzbekistan (Quarti di finale Coppa d'asia) - ONEFOOTBALL

18.00 Frosinone-Milan (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

18.00 Mali-Costa d'Avorio (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

18.00 Inter-Como (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Sheffield United-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO

18.30 Colonia-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO,SKY SPORT 4K

18.30 Alaves-Barcellona (Liga) - DAZN

18.30 Perugia-Rimini (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Pergolettese-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Giana Erminio-Novara (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Arzignano-Pro Sesto (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Renate-Legnago (Serie C) - SKY SPORT

19.00 Famalicão-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

20.30 Real Madrid-Valencia (Liga femminile) - DAZN

20.45 Bologna-Sassuolo (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

20.45 Pescara-Pineto (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Cesena-Fermana (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Monopoli-Avellino (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Casertana-Potenza (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Taranto-Monterosi (Serie C) - SKY SPORT

21.00 Girona-Real Sociedad (Liga) - DAZN, ZONA DAZN

21.00 Capo Verde-Sudafrica (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

21.30 Porto-Rio Ave (Campionato portoghese) - DAZN