Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ancora Coppa Italia, in Francia si assegna la Supercoppa

Continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia. Due match si giocano stasera Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese. Si gioca anche in Liga e in Francia la finale di Supercoppa. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

17.00 Granada-Cadice (Liga) - DAZN

18.00 Atalanta-Sassuolo (Coppa Italia) - ITALIA 1

19.15 Real Madrid-Maiorca (Liga) - DAZN

19.15 Celta-Betis (Liga) - DAZN

20.45 PSG-Tolosa (Supercoppa di Francia) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Roma-Cremonese (Coppa Italia) - CANALE 5

21.30 Girona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN