Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ancora ottavi Champions. C'è anche l'Atalanta in EL

Continuano oggi gli ottavi di finale di Champions League con altre due sfide di ritorno.

Continuano oggi gli ottavi di finale di Champions League con altre due sfide di ritorno. Scende in campo anche un'italiana in Europa Leauge: l'Atalanta sfida in trasferta lo Sporting per l'andata degli ottavi di finale. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

18.30 Avellino-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO

18.30 Olbia-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Foggia-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Messina-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 SPAL-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Fiorenzuola-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

18.30 Novara-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

18.30 Monopoli-Brindisi (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)

18.45 Sporting-Atalanta (Europa League) - DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Padova-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 Taranto-Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Giugliano-Turris (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.45 Rimini-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.45 Pontedera-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

21.00 Real Madrid-Lipsia (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Manchester City-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e INFINITY+

21.00 QPR-West Bromwich Albion (Championship) - DAZN

23.00 Everton-Union La Calera (Copa Sudamericana) - MOLA

23.00 Universitario-Nacional Potosí (Copa Sudamericana) - MOLA

23.15 Union-Boca Juniors (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA