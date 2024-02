Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ancora ottavi Champions e il derby dell'Appennino

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI DILAGA 4-1 A BARI ED AGGANCIA I PLAYOFF: IN EVIDENZA VIGLIOTTI Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 4-1 nella 18esima giornata del campionato Primavera 2 al centro sportivo "Palmiotta" di Modugno. Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 4-1 nella 18esima giornata del campionato Primavera 2 al centro sportivo "Palmiotta" di Modugno. LE ALTRE DI A CASO OSIMHEN? OLTRE CHUKWUEZE ANCHE LOOKMAN DOMANI GIÀ SI ALLENA CON L’ATALANTA (ANSA) - BERGAMO, 13 FEB - È previsto per mercoledì in giornata il rientro di Ademola Lookman dopo la Coppa d'Africa di cui è stato finalista con la Nigeria contro la Costa d'Avorio. L'attaccante dell'Atalanta, che ha segnato una... (ANSA) - BERGAMO, 13 FEB - È previsto per mercoledì in giornata il rientro di Ademola Lookman dopo la Coppa d'Africa di cui è stato finalista con la Nigeria contro la Costa d'Avorio. L'attaccante dell'Atalanta, che ha segnato una...