Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Bundes, Liga ed il Napoli in Coppa Italia

Concluso il 16° turno di Serie A, è tempo di Coppa Italia. Questa sera, in chiaro su Canale 5, andrà in onda Napoli-Frosinone.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Concluso il 16° turno di Serie A, è tempo di Coppa Italia. Questa sera, in chiaro su Canale 5, andrà in onda Napoli-Frosinone. In Serie C si gioca il recupero del 14° turno fra Entella e Juventus-Next Gen. In spagna, l'Atletico Madrid prossimo avversario dell'Inter in Champions League, ospita il Getafe.

18.30 Werder Brema-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO

19.00 Rayo Vallecano-Valencia (Liga) - DAZN

20.30 Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO

20.30 Entella-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT

21.00 Napoli-Frosinone (Coppa Italia) - CANALE 5

21.00 Chelsea-Newcastle (League Cup) - DAZN, ZONA DAZN

21.30 Atletico Madrid-Getafe (Liga) - DAZN

21.30 Granada-Siviglia (Liga) - DAZN