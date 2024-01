Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Coppa d'Africa ma anche Coppa del Re

Continua la Coppa d'Africa in Costa d'Avorio con la fase a gironi.

Continua la Coppa d'Africa in Costa d'Avorio con la fase a gironi. Oggi si giocano due match con l'esordio del Marocco. Si gioca anche in Spagna, in programma stasera due ottavi della Coppa del Re. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

12.30 Libano-Cina (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL

14.30 Italia-Spagna Under 19 (Amichevole) - SITO FIGC

15.30 Tagikistan-Qatar (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL

18.00 Marocco-Tanzania (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

18.00 Spagna-Italia Under 18 (Amichevole) - SITO FIGC

20.00 Valencia-Celta (Coppa del Re) - YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO

21.00 Congo-Zambia (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

21.30 Girona-Rayo Vallecano (Coppa del Re) - YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO