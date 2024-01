Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: il 2024 parte con una big di Premier League

Non è certo una novità assoluta che sia l'Inghilterra a dare il benvenuto al nuovo anno del calcio giocato.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è certo una novità assoluta che sia l'Inghilterra a dare il benvenuto al nuovo anno del calcio giocato. E così, anche in questo lunedì 1° gennaio 2024, sarà il regno di Oltremanica ad inaugurare le danze. Si gioca la sera in Premier League con la grande sfida di Anfield tra Liverpool e Newcastle, ma gli appassionati di calcio inglese avranno pane per i loro denti già a partire dall'ora di pranzo, visto che su DAZN sarà possibile seguire la partita di Championship (seconda serie) tra il Sunderland e il Preston North End.

13.30 Sunderland-Preston (Championship) - DAZN

21.00 Liverpool-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K