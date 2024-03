Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: l'abbuffata parte alle 14 e chiude la Lazio

Tanti gli appuntamenti interessanti in questo sabato 16 marzo 2024 in campo la Serie A con l'a Lazio, avversaria del Napoli, che sfida il Frosinone

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti gli appuntamenti interessanti in questo sabato 16 marzo 2024. In campo la Serie A con lo scontro salvezza Lecce-Salernitana e si gioca anche Frosinone-Lazio, biancocelesti avversari del Napoli nella rincorsa all'Europa. Ma non solo: si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono tanti gli appuntamenti internazionali

11.00 Cagliari-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Lecce-Fiorentina (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

13.00 Roma-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Torino-Genoa (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

13.15 Wolverhampton-Coventry (FA Cup) - DAZN

14.00 Zona Serie B - DAZN

14.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

14.00 Feralpisalò-Parma (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

14.00 Sudtirol-Cremonese (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

14.00 Como-Pisa (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

14.00 Brescia-Catanzaro (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

14.00 Ternana-Cosenza (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

14.00 Maiorca-Granada (Liga) - DAZN

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Udinese-Torino (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Monza-Cagliari (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Sampdoria-Verona (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Sassuolo-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Darmstadt-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT MAX

16.00 Luton-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT ARENA

16.15 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

16.15 Bari-Sampdoria (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Reggiana-Spezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

16.15 Cittadella-Modena (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

16.15 Osasuna-Real Madrid (Liga) - DAZN

16.15 Mantova-Fiorenzuola (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.15 Atalanta U23-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

16.15 Legnago-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

18.00 Salernitana-Lecce (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Manchester City-Newcastle (FA Cup) - DAZN

18.30 Fulham-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO

18.30 Getafe-Girona (Liga) - DAZN

18.30 Hoffenheim-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT 4K

18.30 Pro Patria-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

18.30 Avellino-Brindisi (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Carrarese-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Pontedera-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Latina-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

18.30 Virtus Verona-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

19.00 Chicago Fire-Montreal, DC United-Inter Miami (MLS) - APPLE TV

20.00 Al Hilal-Damak (Saudi League) - SPORTITALIA

20.00 Al Fateh-Al Ittihad (Saudi League) - SOLOCALCIO

20.00 Real Madrid-Eibar (Liga femminile) - DAZN

20.30 Seattle Sounders-Colorado Rapids (MLS) - APPLE TV

20.45 Frosinone-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Giugliano-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 Novara-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

21.00 Athletic-Alaves (Liga) - DAZN e ZONA DAZN

21.00 Lens-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT MAX

21.00 San Lorenzo-Sarmiento (Campionato argentino) - SILIVE e MOLA

21.30 Porto-Vizela (Campionato portoghese) - DAZN

23.15 Racing-Defensa y Justicia (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA