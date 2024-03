Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Monday Night all'Olimpico, si gioca anche in Premier e Liga

Oggi termina la 28ª giornata di Serie A con il Monday Night tra Lazio e Udinese.

Oggi termina la 28ª giornata di Serie A con il Monday Night tra Lazio e Udinese. Si gioca anche in Premier, Liga e in Serie C. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

15.00 Lazio-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

19.30 Wolfsburg-Lipsia (Bundesliga femminile) - DAZN

20.30 Sampdoria-Ascoli (Serie B) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.30 Cesena-Gubbio (Serie C) - RAI SPORT e SKY SPORT (canale 252)

20.45 Lazio-Udinese (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Juve Stabia-Taranto (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Fiorenzuola-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.45 Renate-Pro Sesto (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.45 Sestri Levante-Recanatese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

20.45 Picerno-Monterosi (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

20.45 Turris-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)

21.00 Chelsea-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT 4K

21.00 Almeria-Siviglia (Liga) - DAZN