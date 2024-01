Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: non solo il Napoli in Supercoppa, in campo anche Osimhen

Oggi parte a Riyadh la final four di Supercoppa italiana con la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi parte a Riyadh la final four di Supercoppa italiana con la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina. Alle 18 scende in campo anche il bomber azzurro Victor Osimhen, impegnato con la sua Nigeria in Coppa d'Africa contro i padroni di casa della Costa d'Avorio. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

12.30 Siria-Australia (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL

15.00 Guinea Equatoriale-Guinea Bissau (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

15.30 India-Uzbekistan (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL

18.00 Costa d'Avorio-Nigeria (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

18.30 Palestina-Emirati Arabi Uniti (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL

18.45 Slavia Praga-St. Polten (Champions League femminile) - DAZN

19.30 Unionistas-Barcellona (Coppa del Re) - YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO

20.00 Napoli-Fiorentina (Supercoppa Italiana) - ITALIA 1

21.00 Egitto-Ghana (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

21.30 Atletico Madrid-Real Madrid (Coppa del Re) - YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO

21.45 Vizela-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN