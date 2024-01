Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Osimhen in Coppa d'Africa, chiudono Real-Barça e Milan-Roma

Tanti appuntamenti anche sul palcoscenico internazionale, tra i quali spicca la finalissima della Supercoppa Spagnola, il Clasico.

Tanti appuntamenti da non perdere in questa domenica 14 gennaio 2023 del calcio. Inaugurano i due lunch match di Serie A, maschile e femminile, ma si gioca anche per le serie professionistiche cadette del nostro paese e non solo. Tanti appuntamenti anche sul palcoscenico internazionale, tra i quali spicca la finalissima della Supercoppa Spagnola, il Clasico. Ecco tutto qui di seguito.

11.00 Juventus-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Lazio-Cagliari (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

12.30 Lazio-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Giappone-Vietnam (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL

12.30 Inter-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Lille-Lorient (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA

13.00 Milan-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Almeria-Girona (Liga) - DAZN

14.00 Recanatese-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

14.00 Casertana-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

14.00 Alessandria-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

14.00 Entella-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

14.30 Go Ahead Eagles-Ajax (Eredivisie) - MOLA

14.30 Atalanta-Fiorentina (Campionato Primavera) - SILIVE

15.00 Cagliari-Bologna (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Everton-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO

15.00 Nigeria-Guinea Equatoriale (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

15.00 Como-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Bochum-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT MAX

15.30 Emirati Arabi Uniti-Hong Kong (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL

16.15 Zona Serie B - DAZN

16.15 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

16.15 Venezia-Sampdoria (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Cremonese-Cosenza (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

16.15 Parma-Ascoli (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

16.15 Cadice-Valencia (Liga) - DAZN

16.15 Rimini-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.15 Olbia-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

16.45 Feyenoord-NEC (Eredivisie) - MOLA

17.30 Manchester United-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

17.30 Borussia M.-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

18.00 Fiorentina-Udinese (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00 Egitto-Mozambico (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

18.30 Mantova-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

18.30 Legnago-Padova (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Vicenza-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Gubbio-Ancona (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Pergolettese-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Iran-Palestina (Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL

19.00 Benfica-Rio Ave (Campionato portoghese) - DAZN

20.00 Real Madrid-Barcellona (Finale Supercoppa di Spagna) - TELELOMBARDIA e YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO

20.45 Milan-Roma (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Lens-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

20.45 SPAL-Cesena (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

20.45 Carrarese-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 Audace Cerignola-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Lucchese-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

21.00 Ghana-Capo Verde (Coppa d'Africa) - SOLOCALCIO

21.30 Porto-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN