Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si gioca in Premier e Liga, in campo il Barça

Turno infrasettimanale in Premier League e Liga spagnola.

Turno infrasettimanale in Premier League e Liga spagnola. In Inghilterra spicca stasera il big match tra Liverpool e Chelsea. In campo anche il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions, che ospita l'Osasuna. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

12.30 Bahrein-Giappone (Ottavi di finale Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL

14.00 Lazio-Torino (Coppa Italia Primavera) - SPORTITALIA

17.00 Iran-Siria (Ottavi di finale Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL

18.00 Fiorentina-Roma (Coppa Italia Primavera) - SPORTITALIA

18.45 Lione-Slavia Praga (Champions League femminile) - DAZN

18.45 Brann-St. Polten (Champions League femminile) - DAZN

19.00 Barcellona-Osasuna (Liga) - DAZN

20.30 Tottenham-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 253)

20.30 Manchester City-Burnley (Premier League) - SKY SPORT MAX

21.00 Atletico Madrid-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

21.00 Benfica-Barcellona (Champions League femminile) - DAZN

21.00 Eintracht Francoforte-Rosengard (Champions League femminile) - DAZN

21.15 Liverpool-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

23.15 Belgrano-San Lorenzo (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA