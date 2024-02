Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si gioca in Premier e Liga, Real a caccia del 1° posto

Terminano oggi i turni infrasettimanali in Premier League e Liga spagnola.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Terminano oggi i turni infrasettimanali in Premier League e Liga spagnola. In Spagna il Real Madrid di Ancelotti proverà il sorpasso in vetta al Girona nella sfida delle 21 contro il Getafe. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

01.30 Barracas-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA

19.00 Al Nassr-Inter Miami (Amichevole) - DAZN e APPLE TV+

20.30 West Ham-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT UNO

21.00 Getafe-Real Madrid (Liga) - DAZN

21.15 Wolverhampton-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

23.00 Boca Juniors-Sarmiento (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA