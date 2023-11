Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si parte alle 12.30, in serata il Real e Fiorentina-Juve

Come da tradizione, è la domenica il giorno principe per il calcio giocato e questo aspetto rimane ancora ai giorni nostri.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

12.30 Verona-Monza (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Juventus-Roma (Serie A femminile) - RAI SPORT, DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00 Lione-Metz (Ligue 1) - SKY SPORT UNO

13.00 Tenerife-Atletico Madrid (Liga femminile) - DAZN

14.00 Alaves-Almeria (Liga) - DAZN

14.00 Carrarese-Pescara (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

14.00 Potenza-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

14.00 Entella-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

14.00 Olbia-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

15.00 Cagliari-Genoa (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Nottingham Forest-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT MAX

15.00 Napoli-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

15.00 Bayern-Wolfsburg (Bundesliga femminile) - DAZN

15.30 Wolfsburg-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 256)

16.00 Barcellona-Siviglia (Liga femminile) - DAZN

16.15 Diretta Gol Serie B e Serie C - SKY SPORT CALCIO

16.15 Cremonese-Spezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Parma-Sudtirol (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

16.15 Reggiana-Lecco (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

16.15 Valencia-Granada (Liga) - DAZN

16.15 Mantova-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.15 Pontedera-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

17.30 Luton-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT MAX

17.30 Heidenheim-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257)

18.00 Roma-Lecce (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00 Como-Inter (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Villarreal-Athletic (Liga) - DAZN

18.30 Messina-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

18.30 Taranto-Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Gubbio-Cesena (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Vis Pesaro-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Giugliano-Brindisi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.45 Fiorentina-Juventus (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Nizza-Rennes (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA

20.45 Ancona-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

20.45 Atalanta U23-Fiorenzuola (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 Casertana-Turris (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

21.00 Real Madrid-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

21.30 Sporting-Estrela Amadora (Campionato portoghese) - DAZN