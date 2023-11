Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si parte col Napoli e chiudono Inter, Atletico e Benfica

Si parte alle 12.20 con Napoli-Empoli, alle 15.00 Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Dopo i tre anticipi di sabato ed i due di venerdì, oggi si chiude il dodicesimo turno di Serie A. Si parte alle 12.20 con Napoli-Empoli, alle 15.00 Fiorentina-Bologna e Udinese-Atalanta. Alle 18.00 i riflettori saranno puntati sull'Olimpico, dove andrà in scena il derby fra Lazio e Roma. Chiude la giornata la sfida delle 20.45 fra Inter e Frosinone.

12.30 Napoli-Empoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

12.30 Sampdoria-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

13.30 Tottenham-Liverpool (Women's Super League) - DAZN

14.00 Maiorca-Cadice (Liga) - DAZN

14.00 Torres-Ancona (Serie C) - SKY SPORT

14.00 Crotone-Monterosi (Serie C) - SKY SPORT

14.00 Turris-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (

14.00 Recanatese-Olbia (Serie C) - SKY SPORT

14.00 Wolfsburg-Friburgo (Bundesliga femminile) - DAZN

15.00 Fiorentina-Bologna (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

15.00 Udinese-Atalanta (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

15.00 LIverpool-Brentford (Premier League) - SKY SPORT MAX

15.00 Inter-Pomigliano (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Bayer Leverkusen-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT

16.15 Brescia-Cremonese (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Spezia-Ternana (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Palermo-Cittadella (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Lecco-Parma (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Barcellona-Alaves (Liga) - DAZN

16.15 Messina-Latina (Serie C) - SKY SPORT

16.15 Arezzo-Pineto (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Chelsea-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K

17.30 Werder Brema-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

18.00 Lazio-Roma (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

18.30 Siviglia-Betis (Liga) - DAZN

18.30 Brindisi-Avellino (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Sorrento-Taranto (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Audace Cerignola-Catania (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Sestri Levante-Fermana (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Bayern-Duisburg (Bundesliga femminile) - DAZN

19.30 Lipsia-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT (

19.45 Leicester-Arsenal (Women's Super League) - DAZN

20.30 Como-Juventus (Serie A femminile) - RAI SPORT, DAZN

20.45 Inter-Frosinone (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

20.45 Lens-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT

20.45 Perugia-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

20.45 Juventus Next Gen-Carrarese (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Cesena-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Renate-Alessandria (Serie C) - SKY SPORT

20.45 SPAL-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT

21.00 Atletico Madrid-Villarreal (Liga) - DAZN

21.30 Benfica-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN