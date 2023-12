Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si parte con Juve e Premier, poi A, B e chiude il Napoli

Tanti appuntamenti da non perdere anche in questo sabato 23 dicembre 2023 per quanto riguardo il calcio giocato in tv

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Tanti appuntamenti da non perdere anche in questo sabato 23 dicembre 2023 per quanto riguardo il calcio giocato in tv. Ecco la programmazione della giornata odierna, con gli incontri dei principali tornei italiani e d'Europa:

12.30 Frosinone-Juventus (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.30 West Ham-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT MAX

14.00 Zona Gol Serie B - DAZN

14.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

14.00 Cremonese-Modena (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

14.00 Parma-Ternana (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

14.00 Venezia-Lecco (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

14.00 Como-Palermo (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

14.00 Cittadella-Spezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 256)

14.00 Lumezzane-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)

14.00 Pro Patria-Pro Sesto (Serie C) - SKY SPORT (canale 259)

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Bologna-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

15.00 Torino-Udinese (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Catanzaro-Brescia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 257)

16.00 Tottenham-Everton (Premier League) - SKY SPORT MAX

16.15 Zona Gol Serie B - DAZN

16.15 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

16.15 Sampdoria-Feralpisalò (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

16.15 Bari-Cosenza (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

16.15 Pisa-Ascoli (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

16.15 Sudtirol-Reggiana (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

16.15 Atletico Madrid-Siviglia (Liga) - DAZN

16.30 Sorrento-Casertana (Serie C) - RAI SPORT e SKY SPORT (canale 256)

16.15 Juventus Next Gen-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)

18.00 Zona Serie A - DAZN

18.00 Inter-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

18.00 Verona-Cagliari (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Liverpool-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT CALCIO

18.30 Perugia-Cesena (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Benevento-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 SPAL-Olbia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Foggia-Monterosi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Pergolettese-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

18.30 Renate-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

18.30 Sestri Levante-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)

18.30 Recanatese-Entella (Serie C) - SKY SPORT (canale 259)

20.45 Roma-Napoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Pescara-Fermana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252)

20.45 Giugliano-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Virtus Francavilla-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)