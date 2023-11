Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si parte con la Premier e chiude il Barça

n televisione nella giornata odierna sarà possibile seguire i tornei più disparati: dalla Serie A maschile fino alle categorie inferiori

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Tanto calcio oggi sabato 4 novembre sul piccolo schermo. In televisione nella giornata odierna sarà possibile seguire i tornei più disparati: dalla Serie A maschile fino alle categorie inferiori, arrivando fino ai campionati esteri di prima fascia.

13.30 Fulham-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO

14.00 Zona Gol Serie B - DAZN

14.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

14.00 Ternana-Venezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

14.00 Bari-Ascoli (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

14.00 Catanzaro-Modena (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

14.00 Cittadella-Brescia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

14.00 Pisa-Como (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

14.00 Cosenza-Feralpisalò (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 256)

14.00 Osasuna-Girona (Liga) - DAZN

15.00 Salernitana-Napoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

16.00 Manchester City-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT UNO

16.00 Everton-Brighton (Premier League) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 257)

16.15 Sampdoria-Palermo (Serie B) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Betis-Maiorca (Liga) - DAZN

16.15 Alessandria-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

16.15 Legnago-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

16.15 Monterosi-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.30 Chaves-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

18.00 Atalanta-Inter (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Newcastle-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO

18.30 Borussia Dortmund-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 256)

18.30 Celta-Siviglia (Liga) - DAZN

18.30 Latina-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Avellino-Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Padova-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Novara-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

19.00 Al Nassr-Al Khaleej (Saudi Pro League) - LA7D

20.45 Milan-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Foggia-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

21.00 Real Sociedad-Barcellona (Liga) - DAZN