Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si parte con la Serie A e tanti top campionati

C'è il pieno di calcio giocato in TV in questa domenica 29 ottobre. Prosegue la 10^ giornata di Serie A, che vedrà come ultime due partite domenicali i piatti forti: prima Inter-Roma, poi Napoli-Milan. Non solo la A, però, si gioca anche in Serie B, C, e nei campionati internazionali.

12.30 Cagliari-Frosinone (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

13.00 Brest-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA

13.00 Sassuolo-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Betis-Osasuna (Liga) - DAZN

14.00 Vicenza-Padova (Serie C) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

14.00 Juventus Next Gen-Olbia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

14.00 Torres-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

14.00 Crotone-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

14.30 PSV-Ajax (Eredivisie) - MOLA

14.30 Lazio-Empoli (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Monza-Udinese (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Brighton-Fulham (Premier League) - SKY SPORT (canale 257)

15.30 Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT MAX

16.00 Catania-Avellino (Serie C) - RAI 2 e SKY SPORT (canale 256)

16.15 Diretta Gol Serie B e Serie C - SKY SPORT CALCIO

16.15 Palermo-Lecco (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Brescia-Bari (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

16.15 Venezia-Pisa (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

16.15 Modena-Ternana (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

16.15 Rayo Vallecano-Real Madrid (Liga) - DAZN

16.15 Sorrento-Monterosi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

16.30 Manchester United-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO

16.45 AZ-NEC (Eredivisie) - MOLA

17.30 Bayer Leverkusen-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

18.00 Inter-Roma (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Athletic-Valencia (Liga) - DAZN

18.30 Picerno-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

18.30 Pescara-Recanatese (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Turris-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Audace Cerignola-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Juve Stabia-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.00 Athletico Paranaense-San Paolo (Brasileirão) - SOLOCALCIO, ONEFOOTBALL e MOLA

20.45 Napoli-Milan (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Marsiglia-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA

20.45 Virtus Francavilla-Taranto (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Fermana-Ancona (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 Lucchese-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Brindisi-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

21.00 Atletico Madrid-Alaves (Liga) - DAZN

21.30 Vizela-Porto (Campionato portoghese) - DAZN