Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: super-abbuffata con Milan-Napoli e Premier League

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 11 febbraio 2024. È finalmente il giorno di Milan-Napoli in programma alle 20:45. In campo anche altre squadre di Serie A come Fiorentina-Frosinone e Genoa-Atalanta, mentre in Premier League è previsto il big match tra Aston Villa e Manchester United. Ma non solo: si gioca anche per le serie professionistiche cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali.

11.00 Roma-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Lecce-Atalanta (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

12.00 Pomigliano-Inter (Serie A femminile) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

12.30 Fiorentina-Frosinone (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

13.00 Le Havre-Rennes (Ligue 1) - SKY SPORT MAX

13.00 Empoli-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Getafe-Celta (Liga) - DAZN

14.00 Monopoli-Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

14.00 Ancona-Olbia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

14.00 Brindisi-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

14.00 Giugliano-Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

14.00 Wolfsburg-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) - DAZN

14.00 Betis-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN

14.30 Heerenveen-Ajax (Eredivisie) - MOLA

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Bologna-Lecce (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Monza-Verona (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 West Ham-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT CALCIO

15.15 Fiorentina-Sampdoria (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

15.30 Stoccarda-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MAX

16.00 Atletico Madrid-Madrid (Liga femminile) - DAZN

16.15 Ternana-Spezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT

16.15 Maiorca-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

16.15 Catania-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

16.15 Avellino-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

16.45 Volendam-PSV (Eredivisie) - MOLA

17.30 Aston Villa-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

17.30 Hoffenheim-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254)

18.00 Genoa-Atalanta (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00 Juventus-Como (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Siviglia-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

18.30 Audace Cerignola-Taranto (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

18.30 Sorrento-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Turris-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

19.00 Sporting-Braga (Campionato portoghese) - DAZN

20.00 Feyenoord-Sparta (Eredivisie) - MOLA

20.45 Milan-Napoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Nizza-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Barcellona-Granada (Liga) - DAZN

21.00 Nigeria-Costa d'Avorio (Finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

21.00 Riestra-River Plate (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA

21.30 Vitoria Guimarães-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

23.15 Lanus-Platense (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA