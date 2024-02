Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: super-abbuffata con Napoli, le big di Premier e Inter-Juve

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 4 febbraio 2024: Napoli-Verona, Atalanta-Lazio, Inter-Juventus e tante altre

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 4 febbraio 2024. Apre il lunch match tra Torino e Salernitana, poi alle 15:00 subito in campo il Napoli contro il Verona. Ci sono anche due big match: prima Atalanta-Lazio alle 18:00 poi il derby d'Italia tra Inter e Juventus alle ore 20:45. In contemporanea è in programma anche il derby di Madrid tra Real e Atletico. Ma non solo: si gioca anche per le serie professionistiche cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali.

11.00 Cagliari-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Roma-Monza (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

12.30 Torino-Salernitana (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Sampdoria-Pomigliano (Serie A femminile) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00 Juventus-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Verona-Lazio (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

14.00 Villarreal-Cadice (Liga) - DAZN

14.00 Torres-Sestri Levante (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

14.00 Triestina-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

14.00 Benevento-Brindisi (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

14.00 Pro Vercelli-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

14.00 Bayer Leverkusen-Wolfsburg (Bundesliga femminile) - DAZN

14.30 AZ-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

15.00 Napoli-Verona (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Manchester United-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

15.00 Chelsea-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO

15.00 Sassuolo-Torino (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.30 Wolfsburg-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT

16.00 Roma-Juventus (Serie A femminile) - RAI 2 e DAZN

16.15 Ascoli-Sudtirol (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Osasuna-Celta (Liga) - DAZN

16.15 Carrarese-Olbia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

16.15 Lumezzane-Alessandria (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

17.05 Brest-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

17.30 Arsenal-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

17.30 Lipsia-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255)

18.00 Atalanta-Lazio (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Betis-Getafe (Liga) - DAZN

18.30 Albinoleffe-Mantova (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

18.30 Lucchese-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Arezzo-Entella (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Recanatese-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

19.00 Benfica-Gil Vicente (Campionato portoghese) - DAZN

19.45 Chelsea-Everton (Women's Super League) - DAZN

20.45 Inter-Juventus (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Lione-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

20.45 Virtus Verona-Padova (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

21.00 Real Madrid-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

23.15 River Plate-Velez (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA